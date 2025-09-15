Україна чекає на рішення США щодо Patriot, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Сполучених Штатів рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив у своєму зверненні в 1300-й день повномасштабної війни.

За словами Зеленського, Україна запропонувала США закупити необхідну кількість цих систем. Також є пропозиція щодо купівлі українських дронів Сполученими Штатами.

Україна готується до активного дипломатичного тижня на Генасамблеї ООН. Зеленський підкреслив, що світ повинен чинити тиск на Росію та ухвалювати рішення, які змусять її закінчити війну.

“Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генасамблеї, президент Трамп буде у Європі”, – розповів керівник України.

Президент наголосив, що якщо світ не реагує відчутно на затягування війни Росією, якщо санкції відкладаються, а російська армія безкарно запускає дрони по Польщі, Путін сприйматиме це як дозвіл воювати й надалі.

Зеленський закликав виконати всі домовленості щодо постачання систем ППО та ракет до них. Україна очікує військових поставок на суму 3,5 млрд доларів за системою PURL.

Готується розбудова українських виробництв на території європейських країн, зокрема в Данії.