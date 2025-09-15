Ніжин пережив найбільшу російську атаку з початку війни

14 вересня Ніжин зазнав найпотужнішої повітряної атаки з боку РФ з початку війни.

Повітряна тривога у місті тривала понад 16 годин безперервно.



"Десятки ворожих дронів атакували Ніжинську громаду. Були влучання по кількох об’єктах критичної інфраструктури, по одному з підприємств було подвійне ураження. У результаті цього тимчасово було відсутнє електропостачання та водопостачання в окремих районах міста", - повідомляє мер Ніжина Олександр Кодола.



Ворог атакував приватну нафтобазу, де спалахнула масштабна пожежа. Для її гасіння було задіяно понад 20 одиниць пожежної техніки.



Коли пожежу вдалося локалізувати, росіяни завдали повторного удару. Внаслідок чого троє рятувальників отримали осколкові поранення. Усі вони нині перебувають на лікуванні в міській лікарні.



Місцева влада та аварійні служби вже відновили подачу світла та води, проте наслідки атаки ще ліквідовуються.

Фото: ДСНС.