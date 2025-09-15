Окупанти посилили терор південних областей

В операційній зоні угрупування військ «Південь» ворог завдав авіаційного удару по Херсонській та Запорізькій областях 88 некерованими авіаційними ракетами, повідомляють у Силах оборони півдня. За даними українських сил, окупанти здійснили понад 730 атак дронами-камікадзе та майже 190 скидів з БпЛА, використавши понад 200 боєприпасів.

Окрім цього, ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та цивільні об’єкти з артилерії: зафіксовано 240 обстрілів, витрачено понад 1000 боєприпасів.

Через обстріли постраждали мешканці Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

У Запорізькій області одна людина загинула, двоє отримали поранення; пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На Херсонщині одна людина загинула, ще двоє поранені; пошкоджено сім приватних будинків, господарські споруди та фермерське господарство.

На Миколаївщині поранено чоловіка внаслідок атаки FPV-дронів.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждала жінка; пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та газогін.

Українські військові продовжують утримувати оборону та завдавати втрат ворогу, незважаючи на інтенсивні атаки та терор з боку російських сил:

- на Гуляйпільському напрямку українські війська успішно відбили атаку ворога поблизу Полтавки;

- на Оріхівському напрямку противник двічі намагався наступати поблизу Новоандріївки та Степногірська;

-на Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Як повідомляло раніше ForUa, українські військові продовжують тиснути на ворога на північному напрямку.