Війна

30 000 ударних БПЛА на рік: Росія зробила виробництво дронів головним пріоритетом

Згідно з даними, отриманими виданням The New York Times, Росія значно розширила своє виробництво ударних безпілотників, перетворюючи їх на ключовий елемент своєї військової стратегії. За оцінками, зараз країна здатна виготовляти до 30 000 ударних дронів на рік, а до 2026 року цей показник може подвоїтися.

З початку 2025 року російські війська використали понад 34 000 ударних і дронів-хибних цілей, що у дев'ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це масове виробництво, а також розгортання елітних підрозділів, що спеціалізуються на використанні безпілотників, створили серйозні виклики для Збройних Сил України.

Зміна ситуації на полі бою

Видання зазначає, що таке різке зростання виробництва та інтенсивності використання дронів нівелювало попередню перевагу України в цій сфері. Безпілотники стали одним з основних інструментів для російських сил, які використовують їх для ураження інфраструктурних об'єктів та військових цілей по всій території України.

На відео, що поширилося в мережі, зафіксовано проліт реактивного "Шахеда" над територією України. Звук цього безпілотника більше нагадує проліт ракети, ніж звичний шум БПЛА. Це свідчить про модернізацію російських дронів і появу нових загроз.

Нарощування російського виробництва безпілотників вимагає від України та її західних партнерів швидкого реагування, зокрема у зміцненні протиповітряної оборони та розробці власних аналогічних технологій.

Нагадаймо, Трамп вперше прямо назвав Росію винною у війні.

 Автор: Галина Роюк

