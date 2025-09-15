Трамп вперше прямо назвав Росію винною у війні

Президент США Дональд Трамп уперше публічно визнав росію агресором у війні проти України. Про це повідомляє Politico.

«Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Більше з росії, але коли ти агресор, ти і втрачаєш більше», — сказав Трамп у неділю, спілкуючись з журналістами у Білому домі.

Це висловлювання стало знаковим, адже раніше політик уникав чітких формулювань щодо відповідальності москви за розв’язання війни.

Експерти зазначають, що така позиція може вплинути на внутрішню політику США, зокрема в контексті обговорення військової допомоги Києву.

Раніше Дональд Трамп відмовлявся засуджувати москву за вторгнення в Україну. У лютому його адміністрація підтримала позицію росії та Північної Кореї, відхиливши резолюцію ООН, яка закликала поважати територіальну цілісність України та засуджувала дії росії. США також заперечили проти заяви G7, де росію назвали агресором.

У квітні Трамп навіть звинуватив Україну у війні: «Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся на допомогу».

Нагадаймо, раніше Трамп зізнався, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.