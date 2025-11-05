Сьогодні ввечері українці можуть спостерігати Бобровий Місяць

Увечері 5 листопада жителі України зможуть спостерігати найближчий та найяскравіший супермісяць 2025 року. Цю листопадову повню також називають Бобровим Місяцем.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані NASA.

Явище супермісяця трапляється, коли повня збігається з моментом, коли Місяць перебуває у найближчій до Землі точці своєї орбіти (перигеї). Оскільки орбіта Місяця не є ідеальним колом, він періодично то наближається, то віддаляється від нашої планети.

За даними NASA, під час супермісяця супутник виглядає майже на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж під час найвіддаленішого положення (апогею).

Нинішній листопадовий супермісяць стане другим із трьох у 2025 році, але саме він буде найближчим. Місяць підійде до Землі на відстань трохи менше 357 000 кілометрів.

Для спостереження за Бобровим Місяцем не потрібне спеціальне обладнання, достатньо лише чистого неба. Водночас астрономи зазначають, що помітити різницю в розмірі неозброєним оком може бути складно.

"Різниця найбільш очевидна при порівнянні з іншими зображеннями або спостереженнями", – пояснила директорка планетарію Абрамса в Університеті штату Мічиган Шеннон Шмолл.

Серед фізичних ефектів явища – припливи можуть бути дещо вищими, ніж зазвичай, оскільки Місяць знаходиться ближче до Землі, але ця різниця не буде надто помітною.

Бобровий Місяць - ця назва, як і багато інших для повного місяця, походить від традицій корінних американців (зокрема, алгонкінських племен) та ранніх колоністів, які відстежували пори року за місячним календарем.

Є дві основні причини для такої назви: активність бобрів: листопад – це місяць, коли бобри активно завершують підготовку до зими, будуючи свої греблі та зміцнюючи житла перед тим, як водойми замерзнуть. Сезон полювання: для мисливців це був останній вдалий час, щоб розставити пастки на бобрів і добути їхнє цінне тепле хутро до настання сильних морозів.