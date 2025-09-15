Еммі-2025: рекорди, несподіванки, тріумф трьох платформ та скандальна промова

У Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), у залі Peacock Theater, відбулася 77-ма церемонія нагородження премією «Еммі» за досягнення у сфері телевізійного мистецтва. Вперше за багато років три головні призи отримали три різні платформи: HBO/Max (драма), Apple TV+ (комедія) та Netflix (міні-серіал).
Найкращі серіали
Драма: The Pitt (Max)
Комедія: The Studio (Apple TV+)
Міні-серіал: Adolescence (Netflix)
Найкращі актори та акторки
Драма:
Актор — Ноа Уайлі (The Pitt)
Акторка — Брітт Лоуер (Severance)
Комедія:
Актор — Сет Роген (The Studio)
Акторка — Джин Смарт (Hacks)
Міні-серіал:
Актор — Стівен Ґрем (Adolescence)
Акторка — Крістін Міліоті (The Penguin)
Найкращі актори та акторки другого плану
Драма:
Актор — Трамелл Тіллман (Severance)
Акторка — Кетрін ЛаНаса (The Pitt)
Комедія:
Актор — Джефф Хіллер (Somebody Somewhere)
Акторка — Ханна Айнбіндер (Hacks)
Міні-серіал:
Актор — Оуен Купер (Adolescence)
Акторка — Ерін Доерті (Adolescence)
Найкращий сценарій і режисура
Сценарій (драма): Ден Гілрой (Andor)
Режисура (драма): Адам Рендолл (Slow Horses)
Сценарій (комедія): Сет Роген, Еван Ґолдберг та співавт. (The Studio)
Режисура (комедія): Сет Роген, Еван Ґолдберг (The Studio)
Сценарій (міні-серіал): Джек Торн, Стівен Ґрем (Adolescence)
Режисура (міні-серіал): Філіп Барантіні (Adolescence)
Рекорди та цікаві факти
The Studio встановив рекорд за кількістю статуеток для комедійного серіалу за один сезон — 13 перемог.
Сет Роген став «людиною вечора»: чотири статуетки як актор, сценарист, режисер і продюсер.
Оуен Купер, 15 років, став наймолодшим лауреатом, перемігши у категорії «Найкращий актор другого плану у міні-серіалі».
Акторка Ханна Айнбіндер, переможниця у номінації «Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі», завершила свою подячну промову наступною заявою: «Вперед Birds! До біса ICE! Свободу Палестині!»
Довідка: Під «Birds» малася на увазі футбольна команда Philadelphia Eagles; ICE — імміграційна та митна служба США.
Як повідомляло раніше ForUa, церемонія MTV Video Music Awards 2025, яка принесла низку яскравих моментів та несподіваних перемог.
Автор: Наталка Печерська