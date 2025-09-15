Еммі-2025: рекорди, несподіванки, тріумф трьох платформ та скандальна промова

У Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), у залі Peacock Theater, відбулася 77-ма церемонія нагородження премією «Еммі» за досягнення у сфері телевізійного мистецтва. Вперше за багато років три головні призи отримали три різні платформи: HBO/Max (драма), Apple TV+ (комедія) та Netflix (міні-серіал).

Найкращі серіали

Драма: The Pitt (Max)

Комедія: The Studio (Apple TV+)

Міні-серіал: Adolescence (Netflix)

Найкращі актори та акторки

Драма:

Актор — Ноа Уайлі (The Pitt)

Акторка — Брітт Лоуер (Severance)

Комедія:

Актор — Сет Роген (The Studio)

Акторка — Джин Смарт (Hacks)

Міні-серіал:

Актор — Стівен Ґрем (Adolescence)

Акторка — Крістін Міліоті (The Penguin)

Найкращі актори та акторки другого плану

Драма:

Актор — Трамелл Тіллман (Severance)

Акторка — Кетрін ЛаНаса (The Pitt)

Комедія:

Актор — Джефф Хіллер (Somebody Somewhere)

Акторка — Ханна Айнбіндер (Hacks)

Міні-серіал:

Актор — Оуен Купер (Adolescence)

Акторка — Ерін Доерті (Adolescence)

Найкращий сценарій і режисура

Сценарій (драма): Ден Гілрой (Andor)

Режисура (драма): Адам Рендолл (Slow Horses)

Сценарій (комедія): Сет Роген, Еван Ґолдберг та співавт. (The Studio)

Режисура (комедія): Сет Роген, Еван Ґолдберг (The Studio)

Сценарій (міні-серіал): Джек Торн, Стівен Ґрем (Adolescence)

Режисура (міні-серіал): Філіп Барантіні (Adolescence)

Рекорди та цікаві факти

The Studio встановив рекорд за кількістю статуеток для комедійного серіалу за один сезон — 13 перемог.

Сет Роген став «людиною вечора»: чотири статуетки як актор, сценарист, режисер і продюсер.

Оуен Купер, 15 років, став наймолодшим лауреатом, перемігши у категорії «Найкращий актор другого плану у міні-серіалі».

Акторка Ханна Айнбіндер, переможниця у номінації «Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі», завершила свою подячну промову наступною заявою: «Вперед Birds! До біса ICE! Свободу Палестині!»

Довідка: Під «Birds» малася на увазі футбольна команда Philadelphia Eagles; ICE — імміграційна та митна служба США.

