Культура

Кім Кардаш’ян відвідала гала-вечір Академічного музею в масці

Американська телезірка і бізнесвумен Кім Кардаш’ян прибула на гала-вечір Академічного музею у Лос-Анджелесі в масці, яка повністю закривала її обличчя, повідомляє видання Variety.

Під маскою зірка була із зачіскою та макіяжем. Поки невідомо, чи знімала Кардаш’ян маску під час вечері та програми заходу.

Кардаш’ян розповіла, що маска була від Margiela couture, дизайн – Гленна Мартенса. Вона зазначила, що привезла свого улюбленого візажиста Маріо з Нью-Йорка і додала, що образ створювався в останній момент.

“Виглядає дуже в стилі Skims”, – пояснила Кардаш’ян, маючи на увазі свою лінію білизни.

Також Кім Кардаш’ян розповіла про нову обмежену колекцію Skims. За її словами, ідея виникла під час фотозйомки: хотіли створити волосся в зоні бікіні на стрінгах, і колекція була реалізована саме так.

Серед почесних гостей цьогорічного гала були Пенелопа Крус, Вальтер Саллес, Брюс Спрінгстін та Боумен Янг. Захід, підтриманий Rolex, збирає кошти на виставки музею, кінопокази та освітні програми. Комітет ведучих включав Емі Адамс, Джадда Апатоу, Гаеля Гарсіа Бернала, Лору Дерн, Віллема Дафо, Голді Хоун, Оскара Айзека, Зої Кравіц, Лупіту Ньонго, Дженну Ортеґу, Вайнону Райдер та інших.

