﻿
Головне

Небесний щит для України захистить Європу

Небесний щит для України захистить Європу

Західні чиновники висловили підтримку українській ініціативі Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет над західною частиною України, ще до того, як вони досягнуть кордонів Європи.

Після інциденту з порушенням повітряного простору Польщі стало зрозуміло, що Європа не може покладатися лише на оборону власної території. Як зазначає видання, чекати, поки російські ракети потраплять на європейські землі, означає передати ініціативу противнику. "Sky Shield відповідає подвійній потребі: захищати Європу та українців, одночасно зберігаючи контроль над повітряним простором України", — повідомляє Le Monde.

За планом ініціативи, для ефективного захисту знадобиться близько 120 літаків союзників, які зможуть збивати російські дрони та ракети над територією України, одночасно оберігаючи критично важливу інфраструктуру та атомні електростанції.

Видання наголошує, що такі дії не розглядаються як агресія проти РФ, адже Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерну безпеку та цивільну авіацію виправдовують подібні заходи.

"Захист західних територій України дозволить українським ЗСУ зосередитися на східному фронті, зміцнити економіку, ядерну безпеку та моральний дух населення", — додає Le Monde.

На думку аналітиків, успішна реалізація цієї ініціативи також могла б підштовхнути Росію до переговорів про припинення вогню.

Довідка: Ініціатива “Європейський небесний щит для України” (European Sky Shield for Ukraine) передбачає інтегровану зону повітряного захисту, керовану коаліцією країн НАТО, що бажають брати участь, але не залежатиме від офіційного командування Альянсу. Місія включає бойове повітряне патрулювання з до 120 європейських винищувачів у координації з Повітряними силами ЗСУ. Основна мета Sky Shield — захист західних та центральних областей України, включно з великими містами (Київ, Львів, Одеса), критичною інфраструктурою та економічними коридорами, без участі у східних регіонах.

Як повідомляло раніше ForUa, Сікорський запропонував НАТО перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОвійна в Україніобстріли УкраїниSky Shieldперехоплення російських дронівзахист Європи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США
Технології 14.09.2025 14:25:27
Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США
Читати
«Вулкан», Кріппа, Поляков: Що ховається за головним гральним брендом України?
Економіка 14.09.2025 14:08:53
«Вулкан», Кріппа, Поляков: Що ховається за головним гральним брендом України?
Читати
ВМС ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу ЧФ РФ у Севастополі
Надзвичайні події 14.09.2025 13:20:49
ВМС ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу ЧФ РФ у Севастополі
Читати

Популярнi статтi