Західні чиновники висловили підтримку українській ініціативі Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет над західною частиною України, ще до того, як вони досягнуть кордонів Європи.

Після інциденту з порушенням повітряного простору Польщі стало зрозуміло, що Європа не може покладатися лише на оборону власної території. Як зазначає видання, чекати, поки російські ракети потраплять на європейські землі, означає передати ініціативу противнику. "Sky Shield відповідає подвійній потребі: захищати Європу та українців, одночасно зберігаючи контроль над повітряним простором України", — повідомляє Le Monde.

За планом ініціативи, для ефективного захисту знадобиться близько 120 літаків союзників, які зможуть збивати російські дрони та ракети над територією України, одночасно оберігаючи критично важливу інфраструктуру та атомні електростанції.

Видання наголошує, що такі дії не розглядаються як агресія проти РФ, адже Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерну безпеку та цивільну авіацію виправдовують подібні заходи.

"Захист західних територій України дозволить українським ЗСУ зосередитися на східному фронті, зміцнити економіку, ядерну безпеку та моральний дух населення", — додає Le Monde.

На думку аналітиків, успішна реалізація цієї ініціативи також могла б підштовхнути Росію до переговорів про припинення вогню.

Довідка: Ініціатива “Європейський небесний щит для України” (European Sky Shield for Ukraine) передбачає інтегровану зону повітряного захисту, керовану коаліцією країн НАТО, що бажають брати участь, але не залежатиме від офіційного командування Альянсу. Місія включає бойове повітряне патрулювання з до 120 європейських винищувачів у координації з Повітряними силами ЗСУ. Основна мета Sky Shield — захист західних та центральних областей України, включно з великими містами (Київ, Львів, Одеса), критичною інфраструктурою та економічними коридорами, без участі у східних регіонах.

