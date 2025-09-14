﻿
Економіка

Проєкт SURGE: Україна отримає від Японії понад 246 млн доларів

Україна підписала з Міжнародним банком реконструкції та розвитку угоду про залучення позики на 246,5 млн доларів. Фінансування нададуть із фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується урядом Японії. Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів, пише "Суспільне".

Кошти спрямують на розвиток системи управління інвестиціями, що має забезпечити ефективне відновлення та відбудову країни після війни.

Згідно з домовленостями, до кінця 2025 року Україна отримає 229,7 млн доларів, ще 16,8 млн доларів буде використано для капіталізації відсотків, аби знизити витрати на обслуговування боргу.

Проєкт SURGE, в межах якого реалізується ця угода, працює в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уже уклав угод на суму 760 млн доларів.

Співпраця в межах проєкту SURGE дозволяє нам не лише ефективніше управляти державними інвестиціями та ресурсами, а й підвищувати фінансову стійкість громад, прозорість використання коштів і довіру платників податків, — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

грошіфінансуванняпозикаінвестпроектиУкраїна-Японія
