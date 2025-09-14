Якби Китай припинив підтримувати РФ, це привело б до дуже швидкого припинення війни, – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив підтримувати Росію, це привело б до дуже швидкого припинення війни, розв’язаної нею проти України.

Таку думку він висловив на 21-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська Стратегія» (YES), яка відбулася у Києві, передає на DW.

За словами Келлога, Росія нині є "молодшим партнером" Китаю з огляду на економічну та військову спроможність, а також "історичну перевагу і лідерство".

"Я гадаю, якби Китай перерізав свою допомогу Росії - вже завтра ця війна б завершилася", - наголосив він.

При цьому спецпредставник президента США висловив переконання, що хоча Росія й може на полі бою десь досягнути тимчасової переваги, проте війну, розв'язану проти України, вона не виграє.

"Не такі вже вони (російські військові. - ред.) потужні, як вони б хотіли себе вважати. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе", - сказав Келлог.

При цьому він порадив Путіну перестати нагадувати про свою ядерну зброю, адже "така сама є у Франції, Великій Британії, не кажучи вже про США".

На думку дипломата, зараз слід застосовувати потужні економічні санкції, наприклад проти суверенних активів РФ або експорту нафти. Суворість нинішніх санкцій за шкалою від одного до 10 він оцінив на 6.

"Головне - що санкції мають застосовуватися. Це може призводити до підвищення ризиків, але це треба робити", - резюмував спецпредставник президента США.

