﻿
Полiтика

Якби Китай припинив підтримувати РФ, це привело б до дуже швидкого припинення війни, – Келлог

Якби Китай припинив підтримувати РФ, це привело б до дуже швидкого припинення війни, – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив підтримувати Росію, це привело б до дуже швидкого припинення війни, розв’язаної нею проти України.

Таку думку він висловив на 21-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська Стратегія» (YES), яка відбулася у Києві, передає на DW.

За словами Келлога, Росія нині є "молодшим партнером" Китаю з огляду на економічну та військову спроможність, а також "історичну перевагу і лідерство".

"Я гадаю, якби Китай перерізав свою допомогу Росії - вже завтра ця війна б завершилася", - наголосив він.

При цьому спецпредставник президента США  висловив переконання, що хоча Росія й може на полі бою десь досягнути тимчасової переваги, проте війну, розв'язану проти України, вона не виграє.

"Не такі вже вони (російські військові. - ред.) потужні, як вони б хотіли себе вважати. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе", - сказав Келлог.

При цьому він порадив Путіну перестати нагадувати про свою ядерну зброю, адже "така сама є у Франції, Великій Британії, не кажучи вже про США".

На думку дипломата, зараз слід застосовувати потужні економічні санкції, наприклад проти суверенних активів РФ або експорту нафти. Суворість нинішніх санкцій за шкалою від одного до 10 він оцінив на 6.

"Головне - що санкції мають застосовуватися. Це може призводити до підвищення ризиків, але це треба робити", - резюмував спецпредставник президента США.

Як повідомляв ForUA, у виступі на YES Володимир Зеленський заявив, що закінчити війну можливо завдяки спільному сильному тиску на Росію та побудові разом із Європою та США багатокомпонентної системи захисту неба.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Китайвійна в УкраїніКіт Келлогагресія рфантиросійські санкції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський нагородив посмертно шістьох кіномитців
Культура 13.09.2025 15:44:36
Зеленський нагородив посмертно шістьох кіномитців
Читати
Після атаки дронів СБУ в Приморську були пошкоджені два танкери, - ЗМІ
Війна 13.09.2025 15:06:56
Після атаки дронів СБУ в Приморську були пошкоджені два танкери, - ЗМІ
Читати
Нема меж для досконалости: у МВС оновили тестові завдання для іспиту на отримання водійських прав
Суспiльство 13.09.2025 14:15:41
Нема меж для досконалости: у МВС оновили тестові завдання для іспиту на отримання водійських прав
Читати

Популярнi статтi