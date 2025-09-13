На НПЗ у російському Башкортостані триває пожежа після ударів дронів

Після атаки українських ударних дронів розпочалася пожежа на Ново-Уфимському НПЗ у російському Башкортостані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмована пожежа.

"В Башкортостані ударними БПЛА було уражено Ново-Уфимський НПЗ, на місці почалась пожежа", - йдеться у коментарі до публікації.

Своєю чергою голова російської республіки Башкортостан Радій Хабіров 13 вересня заявив, що об’єкт компанії з розробки нафтових і газових родовищ «Башнефть» в Уфі зазнав атаки безпілотників.

За його словами, охорона відкрила вогонь по одному з дронів з великокаліберної стрілецької зброї, він впав на території заводу.

«Загиблих і постраждалих немає. Виробничий майданчик зазнав незначних ушкоджень, виникла пожежа, яку на цей момент ліквідовують», – заявив Хабіров. Він додав, що згодом був збитий ще один дрон, наслідки з’ясовуються.

Як повідомляв ForUA, Сили оборони у ніч на 7 вересня уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Російської Федерації, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та місця дислокації особового складу російських загарбників у Курській області.