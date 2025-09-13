Зеленський нагородив посмертно шістьох кіномитців

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно нагородив орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) режисера, продюсера Віталія Кокошка, актора, телеведучого Максима Неліпу, кінопродюсера Станіслава Притулу, актора театру і кіно Олексія Самойленка, актора театру і кіно Юрія Філіпенка, актора Євгена Шумілова.

Відповідний указ від 12 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Нагороджені митці загинули, захищаючи Україну.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 224 митці і 111 українських та іноземних медійників.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій зазначають, що ці дані не лише свідчать про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки української історії. Так само як у 20-30-х роках ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України.

