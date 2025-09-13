Дискусія з росіянами про можливі територіальні поступки є пасткою, - Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, що навіть вести розмови про можливі територіальні поступки України означає потрапити у російську пастку.

Таким робом вона прокоментувала німецькі опитування, які показали те, що більшість німців виступають за територіальні поступки України заради миру.

За словами Каллас, класична російська тактика ведення переговорів складається з трьох кроків: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультиматуми і погрози силою, нарешті, мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

"Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити. Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки".

За словами дипломатки, Кремль тепер продає як компроміс, якщо він "лише" збереже території, які він уже завоював.

"Але це не зовсім компроміс, якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги. Тому я ще раз кажу: Ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагородою за агресію буде більше війни, а не менше", – наголосила Каллас.

Як повідомляв ForUA, Кая Каллас 11 вересня заявила, що порушення Росією повітряного простору держави-члена ЄС є серйозною ескалацією. «Ми найрішучіше засуджуємо навмисне порушення Росією повітряного простору держави-члена ЄС з використанням безпілотників. Цей агресивний і безрозсудний акт є серйозною ескалацією з боку Росії», — зазначила керівниця євродипломатії в мережі Х.

В ЄС планують посилити санкції проти Росії та її помічників, тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для тиску на Москву та продовжити надавати Польщі необхідну підтримку в захисті східного кордону.