﻿
Полiтика

Литва використає блокаду транзиту білоруських добрив у своїх переговорах із США

Литва використає блокаду транзиту білоруських добрив у своїх переговорах із США

Литва залишиться непохитною у питанні заборони на транзит білоруських калійних добрив, навіть якщо США чинитимуть на Вільнюс тиск.

Про це заявила новопризначена прем’єрка Литви Інга Ругінене, пише LRT.

"Якщо ми не підемо далі і не тиснутимемо щодо санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснутимуть, але, гадаю, ми тут непохитні",- заявила очільниця уряду Литви.

Ругінене зазначила, що незгодна з пом’якшенням санкцій проти Білорусі та Росії, і вважає, що вони мають, навпаки, посилюватися.

"Я просто вважаю, що пакет санкцій має бути жорсткішим, і ми повинні робити ще більше",- сказала вона.

На запитання, чи може пом’якшення санкцій стати предметом обговорення на переговорах про продовження перебування американських військ у Литві, Ругінене відповіла: "безумовно, про це можна було б розмовляти".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАЛитваБілорусьсанкціїдобриваІнга Ругінене
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон від початку війни
Суспiльство 12.09.2025 21:56:34
Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон від початку війни
Читати
Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали: що відомо
Свiт 12.09.2025 21:37:41
Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали: що відомо
Читати
Допомагав ворогу бомбардувати Костянтинівку: зрадника засудили до 15 років тюрми
Надзвичайні події 12.09.2025 21:18:39
Допомагав ворогу бомбардувати Костянтинівку: зрадника засудили до 15 років тюрми
Читати

Популярнi статтi