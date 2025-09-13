﻿
Війна

За ніч сили ППО знешкодили 137 дронів, зафіксовано влучання ракети

У ніч на 13 вересня (із 20:00 12 вересня) війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 137 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, РФ. Близько 90 дроні – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", — йдеться у повідомленні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУБПЛАппорашистиShahedГербера13 вересня12 вересня
