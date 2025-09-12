Нідерланди оголосили про бойкот «Євробачення-2026» через участь Ізраїлю

Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS заявила, що не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2026», якщо Ізраїль буде допущений до участі. Це рішення ухвалено слідом за аналогічною заявою Ірландії та інших країн. Про це повідомляє NOS.

За словами представників AVROTROS, вони «більше не можуть виправдовувати участь Ізраїлю в поточній ситуації, враховуючи постійні й серйозні людські страждання в Секторі Гази».

Крім того, мовник вважає, що уряд Ізраїлю використав останній конкурс як політичний інструмент, що суперечить аполітичній природі «Євробачення».

Йдеться про ситуацію зі співачкою Юваль Рафаель, яка посіла друге місце завдяки великій кількості голосів від глядачів, що викликало вимоги розслідувати можливе шахрайство з телеголосуванням.

Нідерланди приєдналися до Словенії, Іспанії, Ісландії та Ірландії, які також розглядають можливість бойкоту. Ірландія оголосила про своє рішення напередодні, також пославшись на «жахливі втрати» серед цивільного населення в Секторі Гази.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах заявило, що цим рішенням AVROTROS «виключає все ізраїльське суспільство» і назвало це «ознакою морального провалу». У посольстві зазначили, що Ізраїль веде війну, якої не обирав, тоді як ХАМАС досі утримує заручників.

Нідерланди є єдиною з п’яти країн, що розглядають бойкот, яка брала участь у «Євробаченні» з моменту його заснування, і є шостим за величиною донором конкурсу.

Раніше Нідерланди вже відмовлялися від участі у 1985 та 1991 роках через збіг із Національним днем пам’яті, а також у 1995 та 2002 роках через погані результати.