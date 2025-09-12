17,3 млн грн на роялті: хто з українських письменників заробив найбільше на паперових книгах у 2024 році

Forbes Ukraine вперше підрахував, скільки можуть заробляти найпопулярніші сучасні автори від продажу паперових книг. Загалом десятка лідерів отримала щонайменше 17,3 млн грн роялті протягом 2023–2024 років. Для цього українські читачі придбали близько 904 тисяч примірників книжок.

Шість із десяти авторів рейтингу – відносні новачки, чиї твори з’явилися на полицях лише за останні п’ять років. Попри це, їхні видання продаються на рівні з класиками сучасної літератури.

ТОП-10 українських письменників за доходами від продажу паперових книг (2023–2024):

1. Ілларіон Павлюк («Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка») – 163 600 проданих книг, близько 4 млн грн

2. Макс Кідрук («Нові темні віки. Колонія», «Не озирайся і мовчи», «Теорія неймовірності» та інші) – 138 300 книг, 2,7 млн грн

3. Ліна Костенко («Триста поезій», «Записки українського самашедшого», «Маруся Чурай» та інші) – 96 000 книг, 1,9 млн грн

4. Володимир Станчишин («Стіни в моїй голові», «Для стосунків потрібні двоє», «Емоційні гойдалки війни») – 100 000 книг, 1,6 млн грн

5. Анастасія Левкова («За Перекопом є земля») – 62 800 книг, 1,4 млн грн

6. Євгенія Кузнєцова («Спитайте Мієчку», «Драбина», «Мова-меч. Як говорила радянська імперія») – 78 000 книг, 1,4 млн грн

7. Оксана Забужко («Найдовша подорож», «Музей покинутих секретів», «Польові дослідження з українського сексу» та інші) – 60 500 книг, 1,2 млн грн

8. Андрій Семʼянків (Med Goblin) («Танці з кістками», «Медицина доказова і не дуже») – 70 000 книг, 1,2 млн грн

9. Марія Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Мами» та інші) – 55 000 книг, 1 млн грн

10. Андрій Кокотюха («Червоний», «Адвокат із Личаківської», «Печера чорного кальмара» та інші) – 79 300 книг, 900 тис. грн

До рейтингу не увійшли автори, чиї дані залишаються комерційною таємницею або продажі яких неможливо було підрахувати. Зокрема, це стосується Сергія Жадана та Юрія Іздрика. Також Forbes наголошує, що оцінка не враховує заробітки від продажу електронних і аудіокниг чи перекладів за кордоном.

Водночас редакція згадує про письменників, які вже ніколи не напишуть нових творів – їхнє життя забрала росія. Це, зокрема, Максим «Далі» Кривцов, Вікторія Амеліна, Володимир Вакуленко.