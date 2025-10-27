Українка Амеліна стала в один ряд із Черчиллем, Гавелом і Мадлен Олбрайт

На урочистому відкритті нового навчального року Коледжу Європи верховна представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ і безпеки Кая Каллас зацитувала слова української письменниці й правозахисниці Вікторії Амеліної. У своїй промові вона поставила її за приклад майбутнім дипломатам та політикам, які навчаються в Коледжі Європи, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Каллас зачитала кілька речень із книги Амеліної «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну», описуючи, як українська новелістка перетворилася на документалістку воєнних злочинів.

«Книга, яку я щойно цитувала, була опублікована після її смерті. Вона сама по собі є свідченням того факту, що прагнення до справедливости – це індивідуальний вибір. Але завжди колективне зусилля. Шановні студенти та молоді дипломати, ключем до міцного миру є закон», – заявила Каллас.

Вона також розповіла аудиторії про зусилля зі створення трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресивну війну проти України.

Вікторію Амеліну обрали патронесою промоції Коледжу Європи на 2025-2026 навчальний рік.

Коледж Європи – один з найпрестижніших університетів у ЄЄ, який спеціалізується на підготовці майбутніх лідерів у галузях політики Євросоюзу, дипломатії та права. Наразі його ректоркою є головна дипломатка ЄС з 2014 по 2019 рік Федеріка Могеріні.

Щороку Коледж присвячує свою академічну промоцію видатній постаті, що уособлює європейські цінності. У різні роки патронами були:

Жак Делор (2024-2025) – архітектор сучасного Європейського Союзу, колишній президент Єврокомісії.

Мадлен Олбрайт (2023-2024) – перша жінка-держсекретар США, символ трансатлантичного партнерства.

Вацлав Гавел (2012-2013) – чеський драматург і президент, символ «оксамитової революції»

Сімона Вейль (2017-2018) – перша жінка-президент Європейського парламенту, пережила Голокост

Анна Політковська (2007-2008) – російська журналістка, убита за розслідування про війну в Чечні

Альціде де Гаспері (1954-1955), Роберт Шуман (1964-1965), Вінстон Черчилль (1970–1971) – політичні лідери, які заклали фундамент об’єднаної Європи

Амеліна – перша українка, яка стала патронесою Коледжу Європи.

Вікторія Амеліна загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську влітку 2023 року. Її дебютний роман «Синдром листопаду, або Homo Compatiens» (2015) осмислював події Революції Гідности, а остання, посмертно видана книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну» зібрала свідчення про війну очима українських жінок – військових, правозахисниць, кураторок, бібліотекарок.