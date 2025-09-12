﻿
Суспiльство

Пам’ятка архітектури, дерев'яна козацька церква повернута у власність держави

На Черкащині прокуратура в окружному суді відстояла права державної власності на дерев’яну козацьку Троїцьку церкву, побудовану в 1761 році.

Про це пресслужба Черкаської обласної прокуратури повідомила у Фейсбуці.

«Черкаською ОДА не вжито заходів щодо оформлення права державної власності. Унаслідок цього святиня фактично позбавлена належного правового захисту і перебуває під загрозою руйнування. Уманською окружною прокуратурою до Черкаського окружного адміністративного суду скеровано позовну заяву про визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії щодо оформлення права державної власності на церкву», - йдеться в повідомленні

Як зазначено, на території Дмитрушківської територіальної громади, у селі Пугачівка Уманського району, розташована пам’ятка архітектури національного значення – козацька Троїцька церква XVIII століття, зведена у 1761 році.

Це дерев’яна триверха та тризрубна споруда, унікальна для Черкащини та важлива для української культурної спадщини.

Черкаський окружний адміністративний суд погодився з доводами прокурора та ухвалив рішення про задоволення позову.

«Це рішення має важливе значення для збереження унікальної архітектурної спадщини Середньої Наддніпрянщини та підтверджує принципову позицію прокуратури у відстоюванні інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини», - наголосили в обласній прокуратурі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

позовпрокуратураЧеркащинацеркваокружний судТроїцька церквакозацька церкваПугачівка
