На наступному тижні ЄК презентує 19-й пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія презентує 19-й пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня.

Про це Суспільному повідомив топдипломат Європейського союзу на умовах анонімности.

За його словами, сьогодні під час засідання ЄК коротко поінформувала послів країн-членів ЄС про роботу з підготовки 19-го пакета санкцій, беручи до уваги консультації, що відбулися на початку цього тижня.

"На основі відеоконференції міністрів фінансів G7, яка відбудеться пізніше сьогодні, очікується фінальне доопрацювання пропозиції з метою представлення її на початку наступного тижня. У такому разі посли ЄС, імовірно, розглянуть це питання в середу", — сказав дипломат.

Раніше газета FT з посиланням на джерела повідомила, що США тиснутимуть на країни G7, щоб ті запровадили підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною.

За словами джерел, 12 вересня міністри фінансів країн Групи семи обговорять пропозицію США щодо низки нових заходів, оскільки Дональд Трамп активізує зусилля щодо укладення мирної угоди в Україні.

Цього тижня Трамп закликав ЄС запровадити до 100% тарифів на Китай та Індію, але тепер розширює ці зусилля, включивши до них союзників з G7.

"Купівля російської нафти Китаєм та Індією фінансує військову машину Путіна та продовжує безглузде вбивство українського народу. На початку цього тижня ми чітко дали зрозуміти союзникам по ЄС, що якщо вони серйозно налаштовані припинити війну у власному дворі, їм потрібно приєднатися до нас і запровадити суттєві тарифи, які будуть скасовані в день закінчення війни.Адміністрація президента Трампа готова, і наші партнери з G7 повинні підтримати нас", — заявив речник Мінфіну США.

Він відмовився назвати точну суму запланованих тарифів, але, за словами джерел, США запропонували мита від 50 до 100%.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодились з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про деталі або терміни поки зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.