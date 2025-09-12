Кремль заявив про паузу в переговорах з Україною

Кремль заявив про паузу у переговорах між Україною та Росією.

"Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є. Він також зазначив, що не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.



Пєсков запевняє, що РФ готова продовжувати мирні переговори щодо України, а європейці заважають мирним зусиллям, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, Лавров назвав дві цинічні умови для завершення війни і "тривалого" миру.

Фото: Asia Times.