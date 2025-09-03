Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив про готовність продовжувати перемовини щодо припинення війни проти України. За його словами, представники переговорних делегацій залишаються на зв’язку. Про це він заявив індонезійському виданню Kompas, яке опубліковане на сайті МЗС РФ.

Лавров наголосив, що головною метою Росії є “мирне врегулювання української кризи”. Він нагадав про переговори, що проходили з лютого по квітень 2022 року: спочатку у Білорусі, згодом у Туреччині. Міністр традиційно звинуватив Україну у зриві цих перемовин, заявивши, що Київ діяв за вказівками західних союзників і обрав шлях продовження бойових дій.

Він також нагадав про раунди переговорів у Стамбулі навесні цього року, де, за його словами, вдалося досягти часткових домовленостей у гуманітарних питаннях, зокрема: обмін полоненими, повернення тіл загиблих.

«Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів», — заявив Лавров.

Лавров також висунув низку ключових умов:

- юридичне закріплення нових територіальних реалій: Крим, Севастополь, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія легітимізує через псевдореферендуми;

- нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України, який, за його словами, було закріплено ще в Декларації про державний суверенітет 1990 року

Лавров зазначив, що саме на цій основі, за його твердженням, Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп вважає, що Україні доведеться прийняти угоду на умовах Росії.