﻿
Свiт

Німеччина хоче обмежити видачу віз російським окупантам

Німеччина хоче обмежити видачу віз російським окупантам

Уряд Німеччини прагне домогтися запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового санкційного пакета ЄС.

Як повідомляє Tagesschau, підготовлений Берліном документ містить заклик до повної імплементації рекомендацій Єврокомісії 2022 року. Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян.

У 2024 році громадянам РФ видали близько 542 тисяч короткострокових віз для відвідування країн ЄС та інших держав Шенгену, включно зі Швейцарією. Це на 20% більше, ніж у 2023 році, але значно менше за показники 2019 року.

Торік Німеччина оформила для росіян близько 27,3 тисячі шенгенських віз та ще 11,3 тисячі національних віз для навчання чи працевлаштування. У німецькому МЗС наголосили, що після початку війни правила видачі віз для громадян РФ уже були суттєво посилені.

Нагадаємо, у ФРН відмовляються коментувати наявність ордерів на арешт українців.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіявізиНімеччина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін готує «фінальну битву» за Донбас
Війна 12.09.2025 11:14:42
Путін готує «фінальну битву» за Донбас
Читати
Вибухи і висновки: що «підсвітив» дроновий інцидент у Польщі
Аналітика 12.09.2025 10:59:03
Вибухи і висновки: що «підсвітив» дроновий інцидент у Польщі
Читати
Жорстоке подвійне вбивство та самогубство сталися в самому центрі столиці
Надзвичайні події 12.09.2025 10:56:19
Жорстоке подвійне вбивство та самогубство сталися в самому центрі столиці
Читати

Популярнi статтi