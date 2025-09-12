Німеччина хоче обмежити видачу віз російським окупантам

Уряд Німеччини прагне домогтися запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового санкційного пакета ЄС.

Як повідомляє Tagesschau, підготовлений Берліном документ містить заклик до повної імплементації рекомендацій Єврокомісії 2022 року. Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян.

У 2024 році громадянам РФ видали близько 542 тисяч короткострокових віз для відвідування країн ЄС та інших держав Шенгену, включно зі Швейцарією. Це на 20% більше, ніж у 2023 році, але значно менше за показники 2019 року.

Торік Німеччина оформила для росіян близько 27,3 тисячі шенгенських віз та ще 11,3 тисячі національних віз для навчання чи працевлаштування. У німецькому МЗС наголосили, що після початку війни правила видачі віз для громадян РФ уже були суттєво посилені.

Нагадаємо, у ФРН відмовляються коментувати наявність ордерів на арешт українців.