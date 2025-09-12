﻿
Енергетика

В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт

В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт

"Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах, до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності. Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання", - повідомила міністр енергетики Світлана Грінчук.

Посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими.

Енергетичні компанії посилюють захист критичної інфраструктури, а військові – оборону в небі. Україна також залучає міжнародну підтримку, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.

Нагадаємо, якою буде зима в Україні, спрогнозували синоптики.

Фото: Canva.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

опалювальний сезонУкраїнаМіненерго
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента
Свiт 12.09.2025 08:56:48
27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента
Читати
Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО
Головне 12.09.2025 08:15:24
Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО
Читати
Рекордна атака добрих дронів: палають російські порти та нафтобази
Головне 12.09.2025 07:56:17
Рекордна атака добрих дронів: палають російські порти та нафтобази
Читати

Популярнi статтi