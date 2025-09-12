В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт

"Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах, до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності. Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання", - повідомила міністр енергетики Світлана Грінчук.



Посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими.



Енергетичні компанії посилюють захист критичної інфраструктури, а військові – оборону в небі. Україна також залучає міжнародну підтримку, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.

Нагадаємо, якою буде зима в Україні, спрогнозували синоптики.

Фото: Canva.