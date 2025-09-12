Великобританія виділить більше 140 мільйонів на допомогу Україні

Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер оголосила про виділення 142 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України протягом зими та наступного року.

100 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу цивільному населенню у прифронтових громадах, захист найбільш вразливих верств населення та надання екстреної підтримки тим, хто постраждав від триваючих російських атак. Це включатиме ремонт критично важливих систем водо– та теплопостачання, підтримку засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України в умовах четвертої зими незаконної війни Росії.

42 мільйони фунтів стерлінгів допоможуть провести життєво важливі ремонтні роботи в мережі електропередачі та створити критично важливий захист для газової та енергетичної інфраструктури з настанням зими.



"Завдяки нашій постійній військовій підтримці, життєво важливому фінансуванню, оголошеному сьогодні, 100-річному партнерству між Великою Британією та Україною та нашому постійному керівництву "коаліцією рішучих", ми будемо поруч з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру, а також у дружбі на довгі роки. Обстріли Путіним мирного населення України, затягування мирних переговорів за міжнародної підтримки та його кричуща зневага до людського життя мають припинитися", – сказала вона.

Нагадаємо, Великобританія готова відправити 30 тисяч військових в Україну.

Фото: Укрправда.