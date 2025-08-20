Великобританія готова відправити 30 тисяч військових в Україну

Велика Британія розглядає можливість направлення в Україну до 30 тисяч військових у рамках майбутньої мирної угоди, однак йдеться не про участь у бойових діях, а про логістичну та навчальну підтримку далеко від лінії фронту.

Як пише Bloomberg та The Guardian з посиланням на джерела, європейські чиновники вже обговорили план, що передбачає створення багатонаціональної групи за участі Великої Британії та Франції, яка допомагатиме українським силам із тренуванням і підкріпленням.

Частина союзників висловила застереження, тому попередню чисельність контингенту було скорочено. Окремо розглядається так званий “американський бекстоп”, який може включати обмін розвідданими, спостереження за кордонами, озброєння та елементи протиповітряної оборони, однак остаточний формат участі США залишається невизначеним.

Британський начальник штабу оборони Тоні Радакін цього тижня перебуває з візитом у Пентагоні, де узгоджує деталі та підтвердить готовність Лондона надати військових для підтримки України.

Уряд Сполученого Королівства наголошує, що місія матиме винятково навчальний і захисний характер. Водночас кілька європейських чиновників залишаються скептичними щодо перспектив мирної угоди з росією та достатності таких гарантій для стримування кремля.

Нагадаємо, Україна може втратити деякі території, але збережеться, як держава.