Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака добрих дронів, слабкі місця НАТО, дрони-ждуни

12 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

Албанія першою у світі призначила міністра створеного на основі штучного інтелекту. Албанія стала першою країною у світі, де до складу уряду ввійшов міністр, створений на основі штучного інтелекту. Нова віртуальна чиновниця на ім'я Діелла відповідатиме за весь процес державних закупівель.

Президент США Дональд Трамп продовжить зусилля для припинення війни між Росією та Україною. Трамп не відмовиться від спроб завершити війну, і це «дає справжню надію на кінець цієї руйнівної війни».

Палають російські порти та нафтобази. Протягом ночі українські безпілотні апарати завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Росії, зафіксованих у Москві, Смоленську та Ленінградській області. За даними українських джерел, це була наймасовіша атака на Ленобласть на таку відстань, яка встановила новий рекорд по масштабах ураження.

Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО. Російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі та були збиті дорогими системами озброєння, включно з літаками F-35 і комплексами Patriot. Інцидент показав, що НАТО поки що не готове ефективно протистояти дешевим дронам-камікадзе.

27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента. Верховний суд Бразилії визнав колишнього президента Жаїра Болсонару винним у підготовці державного перевороту в 2022 році та засудив його до 27 років і 3 місяців ув’язнення.

В США готуються оголосити Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. У Сенаті США представлено законопроєкт, який пропонує оголосити Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей під час війни.

«Дрони-ждуни» перетворюють дороги на пастку. Російські окупанти активно використовують новий тип БпЛА – так звані «дрони-ждуни». Вони можуть залишатися в режимі очікування до 6 годин і атакувати як військові, так і цивільні цілі.

Ціни на незаконний виїзд з України зросли більше ніж на 600%. Вартість незаконного перетину кордону України поза офіційними пунктами пропуску сьогодні коливається від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину.