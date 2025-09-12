Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака добрих дронів, слабкі місця НАТО, дрони-ждуни

12 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:
-
Албанія першою у світі призначила міністра створеного на основі штучного інтелекту. Албанія стала першою країною у світі, де до складу уряду ввійшов міністр, створений на основі штучного інтелекту. Нова віртуальна чиновниця на ім'я Діелла відповідатиме за весь процес державних закупівель.
-
Президент США Дональд Трамп продовжить зусилля для припинення війни між Росією та Україною. Трамп не відмовиться від спроб завершити війну, і це «дає справжню надію на кінець цієї руйнівної війни».
-
Палають російські порти та нафтобази. Протягом ночі українські безпілотні апарати завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Росії, зафіксованих у Москві, Смоленську та Ленінградській області. За даними українських джерел, це була наймасовіша атака на Ленобласть на таку відстань, яка встановила новий рекорд по масштабах ураження.
-
Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО. Російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі та були збиті дорогими системами озброєння, включно з літаками F-35 і комплексами Patriot. Інцидент показав, що НАТО поки що не готове ефективно протистояти дешевим дронам-камікадзе.
-
27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента. Верховний суд Бразилії визнав колишнього президента Жаїра Болсонару винним у підготовці державного перевороту в 2022 році та засудив його до 27 років і 3 місяців ув’язнення.
-
В США готуються оголосити Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. У Сенаті США представлено законопроєкт, який пропонує оголосити Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей під час війни.
-
«Дрони-ждуни» перетворюють дороги на пастку. Російські окупанти активно використовують новий тип БпЛА – так звані «дрони-ждуни». Вони можуть залишатися в режимі очікування до 6 годин і атакувати як військові, так і цивільні цілі.
-
Ціни на незаконний виїзд з України зросли більше ніж на 600%. Вартість незаконного перетину кордону України поза офіційними пунктами пропуску сьогодні коливається від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину.
-
Конфлікт на Близькому Сході дійшов до «Євробачення». Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що не братиме участі в «Євробаченні-2026» у Відні, якщо у конкурсі виступить Ізраїль. Участь Ізраїлю у конкурсі є «неприпустимою» через жахливі втрати серед цивільного населення в секторі Ґази, спричинені діями цієї країни.