Технології

Албанія першою у світі призначила міністра створеного на основі штучного інтелекту

Албанія стала першою країною у світі, де до складу уряду ввійшов міністр, створений на основі штучного інтелекту. Нова віртуальна чиновниця на ім'я Діелла відповідатиме за весь процес державних закупівель. Про це повідомив прем’єр-міністр Еді Рама, пише видання Politico.

Рама представив Діеллу на зборах Соціалістичної партії в Тирані. За його словами, ця цифрова система ухвалюватиме рішення про тендери поза межами міністерств. Це має зробити процес «100% некорупційним і абсолютно прозорим».

Діелла, яка має аватар у вигляді молодої дівчини в національному одязі, вже відома албанцям завдяки роботі на платформі e-Albania, що надає державні послуги онлайн.

Новий віртуальний міністр також буде оцінювати тендери і зможе «залучати таланти з усього світу».

Призначення ШІ-міністра є частиною зусиль Албанії в боротьбі з корупцією, на яку роками вказував Євросоюз у своїх звітах.

Це також є кроком у виконанні обіцянки Рами привести країну до вступу в ЄС до 2030 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Албанія розглядає можливість створення міністерства, яким керуватиме штучний інтелект. Ця ініціатива має на меті боротися з корупцією, підвищити прозорість та пришвидшити вступ країни до Євросоюзу.

 Автор: Сергій Ваха

