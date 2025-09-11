﻿
Свiт

Східний фланг НАТО посилять винищувачі Британії і Франції, – Косіняк-Камиш

Велика Британія та Франція планують посилити східний фланг НАТО, відправивши до Східної Європи винищувачі Rafale та Eurofighter. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Onet.

Це рішення є відповіддю на інцидент із російськими дронами, які вдерлися в повітряний простір Польщі.

Міністр зазначив, що союзники Польщі висловили конкретну підтримку. За його словами, Нідерланди прискорюють постачання двох батарей Patriot та розміщують системи протиповітряної оборони і протидронової оборони, відправивши 300 військових.

Чехія також пообіцяла надіслати три вертольоти Мі-17, досвідчені команди і близько 1000 солдатів. Косіняк-Камиш підкреслив, що й французи, і британці мають намір забезпечити безпеку східного флангу НАТО за допомогою своїх винищувачів.

ForUA нагадує, під час атаки російських дронів на Україну кілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві це назвали “безпрецедентним актом агресії”.

Польські військові застосували зброю та підтвердили, що кілька дронів було збито. У зв’язку із загрозою, Польща тимчасово закривала чотири аеропорти, включаючи варшавський аеропорт імені Шопена.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОФранціявинищувачіВелика Британія
