Після 11 місяців у СІЗО за Тетяну Крупу внесли 20 млн гривень застави

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу розміром 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У прокуратурі не називають імені підозрюваної, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Тетяну Крупу.

Крупа просиділа під вартою загалом 11 місяців, і 4 вересня суддя ВАКС випустила її з-під варти з умовою внести заставу розміром 20 мільйонів гривень. Крупа мала на це п’ять днів, але вона не зробила цього у визначений час.

Ще 10 вересня це підтверджували у ВАКС, однак наступного дня, 11 вересня, у САП повідомили, що сторона захисту надала прокуратурі документи, що підтверджують внесення застави в повному обсязі.

Окрім того, Крупа зобов’язана прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада виконувати процесуальні обов’язки: не залишати межі Хмельницького без дозволу, утримуватися від спілкування з низкою людей, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет. У САП зазначили, підозрювана не порушувала зазначених обов’язків.

Восени 2024 року тодішню керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

За словами правоохоронців, під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 мільйонів доларів у різній валюті лише готівкою. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Справа Круп пролила світло на корупційні схеми з фальшивими інвалідностями, зокрема в органах прокуратури. На тлі скандалу генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, уряд оголосив про ліквідацію МСЕК у чинному вигляді, а в регіонах України почалися масові перевірки МСЕК та пов’язаних органів з боку правоохоронців.