Надзвичайні події

СБУ та Нацполіція ліквідували схеми для ухилянтів в шести регіонах

СБУ і Нацполіція затримали вісьмох осіб, які за суми від $5 до 20 тис. допомагали ухилятися від мобілізації. Всього ліквідовано шість злочинних схем, повідомляє СБУ.

Так, у Чернігівській області затримано керівницю місцевого коледжу, яка формально зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися в стінах навчального закладу.

У Полтавській області викрили лікаря-хірурга – члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими медичними довідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон через лісові зони.

У Кіровоградській області викрито адміністратора Telegram-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано трьох шахраїв, які доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУмобілізаціявійна в Україніухилянтисхеми
