Ірина Заруцька зазнала нападу, бо вбивця вірив, що вона читає його думки

Декарлос Браун-молодший, що страждає на шизофренію, назвав своїй сестрі власні версії, чому він убив українку Ірину Заруцьку в американському місті Шарлотт.

Про це британському таблоїду Daily Mail сказала його 33-річна сестра Трейсі Браун.

Вона поділилася записом розмови, що відбулася між ним 28 серпня, через шість днів після затримання Брауна. На записі чутно, як 34-річний чоловік розповідає, що, на його думку, уряд імплантував йому в мозок чужорідні «матеріали», які контролювали його дії, коли він напав на Ірину з ножем.

Він сказав: «Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цієї жінки. Я ніколи не говорив із нею, жодного слова. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?».

Нападник додав, що хоче, щоби поліція «розслідувала» те, що «контролювало» його, і звертався до нападника в третій особі.

Трейсі Браун також запитала брата, куди він прямував того дня. «Я їхав до центру міста, до лікарні, щоб сказати їм... що я намагаюся позбутися цього матеріалу... щоб перестати божеволіти», — відповів він.

Крім того, жінка сказала Daily Mail, що минулого тижня вона відвідала брата в тюрмі округу Мекленбург, і вони розмовляли крізь скло. Вона вдруге запитала, чому він убив Заруцьку, і той відповів: це тому, що вірив, що вона «читає його думки».

Під час спілкування із журналістами Трейсі Браун заявила, що твердо вірить, що її брат не повинен був бути на волі, і розповіла про втрачені можливості, які мали чиновники штату Північна Кароліна.

За словами жінки, Браун кілька разів намагався потрапити до лікарні протягом останніх кількох років, оскільки його психічне здоров'я погіршилося до «критичної межі», але медики виписували його вже через 24 години.

«Я твердо переконана, що він узагалі не повинен був опинитися на вулиці. Буду чесною. Я не звинувачую нікого в його діях, крім держави. Я звинувачую державу в тому, що вона підвела його, коли він шукав допомоги. Коли до вас звертаються психічно хворі люди, ви проводите обстеження і чітко бачите, що маєте справу з гострою формою психозу, ви не відпускаєте їх назад у суспільство», — заявила американка, назвавши брата «дуже небезпечним» і таким, що «не був у здоровому глузді».

Як стверджує жінка, Браун «просив і благав» про допомогу, але нібито ніхто його не почув і не сприйняв серйозно.

Крім того, він кілька разів телефонував за номером 911 і прямо сказав поліціянтам, що, на його думку, його мозок контролює мікрочип. Останній зафіксований випадок стався 19 січня, коли його затримали за «зловживання системою 911».

Вона розповіла Daily Mail, що її брат уперше потрапив до в'язниці за збройне пограбування 2016 року, а коли його звільнили через шість років, він був «зовсім іншою людиною».

«Раніше він був тихим і стриманим. Але він уже не був тим братом. Він усе ще був тихим, але здавався при тямі. Здавалося, що він більше не існує в нашій реальності. Він здавався відстороненим щоразу, коли я з ним розмовляла. Гадаю, ув'язнення спричинило якусь травму», — розповіла сестра затриманого.

Ірину Заруцьку вбили в метро американського міста Шарлотт (штат Північна Кароліна) 22 серпня. Вона була українською біженкою, що рятувалась у США від війни.

Підозрюваного в нападі затримали одразу — ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого раніше арештовували за звинуваченнями в тяжкій крадіжці, пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Також він раніше вже відбував покарання за незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї.

У мережі з’явилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного, а за певний час той дістав ніж і завдав їй ударів.

Медіа називали нападника безхатьком та писали, що він телефонував за номером 911 із дивними заявами: розповідав поліції, що, на його думку, хтось дав йому «штучний» матеріал, який розміщувався всередині його тіла й контролював його харчування, ходьбу та розмову.

За інформацією KATV, у січні Брауну-молодшому діагностували шизофренію. Його затримували за «зловживання системою 911», проте суддя відпустила чоловіка на підставі «письмової обіцянки» з’являтися на вимогу суду.

Як повідомляв ForUA, американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення стінописів із зображенням Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку вбили в США. Ця заява стала відповіддю на пропозицію ірландського «технобоса» Еогана Маккейба, який запропонував $500 тисяч на цю ініціативу.