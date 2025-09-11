У Києві представили дослідження ставлення українців до ТОП-50 торговельних партнерів країни - Experts Club

Більшість громадян України найбільш позитивно оцінюють Німеччину, Велику Британію, Норвегію та Францію, тоді як Угорщина, Китай, Ірак і Сербія сприймаються значно гірше. Про це свідчать дані нового дослідження компанії Active Group та аналітичного центру Experts Club, проведеного наприкінці серпня.

«Ми опитали 800 респондентів з урахуванням статі, віку та регіону проживання. Похибка не перевищує 3,5%. Це не перше наше дослідження такого роду, але цього разу ми вибрали 50 країн за економічним критерієм — з ким Україна має найбільш активні торговельні відносини», — зазначив соціолог, засновник Active Group Андрій Єрьоменко на пресконференції у вівторок.

За його словами, дані чітко демонструють різницю в сприйнятті: українці позитивно ставляться до країн Заходу, тоді як держави за його межами отримують в основному негативні оцінки.

«Українці найбільше пов'язують досягнення миру саме з Європейським Союзом — так вважають 42% опитаних. США підтримують майже 26%, Велику Британію — 13%. А ось Китай, Індія або Бразилія практично не розглядаються як країни, які можуть сприяти врегулюванню конфлікту», — підкреслив Єременко.

Директор Active Group Олександр Позній уточнив, що економічно найважливішими партнерами України залишаються Китай, Польща, Німеччина, Туреччина і США.

«При цьому ставлення до них дуже різниться. Німеччина викликає позитивні емоції у понад 76% громадян. Китаю довіряють лише 12%, тоді як негативне ставлення висловили 40%. Ще критичніша ситуація з Угорщиною — позитивно її оцінюють 16% респондентів, негативно — 55%», — сказав він.

Засновник Experts Club і заступник генерального директора агентства «Інтерфакс-Україна» Максим Уракін звернув увагу на економічні дисбаланси.

«За перше півріччя 2025 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України склало $18,5 млрд проти $12,4 млрд роком раніше. Зокрема, тільки з Китаєм мінус перевищив $7 млрд, з Німеччиною — $2 млрд, з Польщею — понад $1 млрд, зі США — близько $2 млрд», — підкреслив експерт.

Він додав, що Україна залишається великим експортером агропродукції та металів, тоді як імпортуються в основному техніка, обладнання, електроніка та хімія.

«Це ще раз підтверджує необхідність структурних змін в економіці та диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків. Ми не можемо і далі залежати від вузького кола постачальників», — заявив Уракін.

При цьому дослідження виявило парадокс: значна кількість найбільш вигідних для України партнерів у плані позитивного для України сальдо торгівлі сприймаються громадянами нейтрально або негативно.

«Це свідчить про те, що суспільство формує думку в першу чергу під впливом політичних подій і заяв, а не виходячи з економічних вигод», — зазначив він.

На думку експерта, така розбіжність між економікою і суспільним сприйняттям може впливати на зовнішню політику України.

«Іноземним державам — партнерам України варто приділяти більше уваги комунікації з українським суспільством, організовувати культурні заходи, підтримувати гуманітарні проекти і формувати позитивний імідж. Інакше ми отримаємо ситуацію, коли країна є важливим торговельним партнером, але сприймається в суспільстві негативно», — підкреслив Уракін.

Презентація дослідження Active Group та Experts Club доступна на YouTube-каналі Інтерфакс-Україна - https://www.youtube.com/live/YgC9TPnMoMI?si=fWNSAImnwiQbzQy2

Детальніше ознайомитися з дослідженням можна за посиланням - https://expertsclub.eu/stavlennya-gromadyan-ukrayiny-do-top-50-krayin-najbilshyh-torgovelnyh-partneriv-ukrayiny/