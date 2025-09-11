﻿
Культура

На кінофестивалі в Києві покажуть 30 фільмів, які змінюють світогляд

На кінофестивалі в Києві покажуть 30 фільмів, які змінюють світогляд

З 14 по 16 вересня 2025 року в Українському Домі відбудеться VI Кінофестиваль «Svitlo», що вже став традиційним для кіноманів та всіх, хто цінує кіно зі змістом. Протягом трьох днів глядачам покажуть 30 унікальних стрічок — від документальних і художніх фільмів до анімації та соціальних роликів.

Що побачать відвідувачі:

- Фільм-відкриття — українська спортивна драма про легкоатлетку Оксану Ботурчук, яка після важкої травми повертається на старт;

- Фільм-закриття — драмедія від французької студії Gaumont, поєднує легкість і глибину;

- Документальні стрічки з усього світу про силу людського духу;

- Анімація та соціальні ролики на теми людяності, дружби та важливості кожного життя.

Кожен відвідувач зможе проголосувати за свого фаворита і визначити «Переможця глядацьких симпатій».

Продаж квитків відкритий на офіційному сайті фестивалю;

Як повідомляло раніше ForUa, на Міжнародному кінофестивалі в Торонто відбулася премʼєра української стрічки.

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Київвійна в Українікінофестиваль СвітлоУкраїнський дімкіномани
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Маск виділить 1 млн доларів на мурали з обличчям убитої українки Ірини Заруцької
Свiт 10.09.2025 22:22:47
Маск виділить 1 млн доларів на мурали з обличчям убитої українки Ірини Заруцької
Читати
Посадовця НАБУ викрили на кримінальному правопорушенні: що відомо
Надзвичайні події 10.09.2025 22:03:42
Посадовця НАБУ викрили на кримінальному правопорушенні: що відомо
Читати
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: гроші з прибутків від заморожених активів ЦБР
Економіка 10.09.2025 21:44:20
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: гроші з прибутків від заморожених активів ЦБР
Читати

Популярнi статтi