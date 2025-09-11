Ситуація на фронті: ворог атакував позиції ЗСУ на 205 ділянках

За даними Генштабу ЗСУ, 10 вересня на лінії фронту відбулося 205 боєзіткнень, з яких 158 — у Донецькій та Луганській областях.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 штурм у районах Філії, Олександрограду, Маліївки, Комишувахи, Ольгівського, Толстого, Піддубного, Новоіванівки та в напрямку Іванівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 57 атак, на Сіверському — 20, на Лиманському — 27, на Краматорському — 7, на Торецькому — 16 боєзіткнень.

Втрати російської армії за добу, за даними Генштабу, склали 890 осіб. Також Сили оборони знешкодили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та 2 важкі вогнеметні системи.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог посилює тиск на Костянтинівку.