﻿
Війна

Ситуація на фронті: ворог атакував позиції ЗСУ на 205 ділянках

Ситуація на фронті: ворог атакував позиції ЗСУ на 205 ділянках

За даними Генштабу ЗСУ, 10 вересня на лінії фронту відбулося 205 боєзіткнень, з яких 158 — у Донецькій та Луганській областях.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 штурм у районах Філії, Олександрограду, Маліївки, Комишувахи, Ольгівського, Толстого, Піддубного, Новоіванівки та в напрямку Іванівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 57 атак, на Сіверському — 20, на Лиманському — 27, на Краматорському — 7, на Торецькому — 16 боєзіткнень.

Втрати російської армії за добу, за даними Генштабу, склали 890 осіб. Також Сили оборони знешкодили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та 2 важкі вогнеметні системи.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог посилює тиск на Костянтинівку.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація під Покровськом
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Маск виділить 1 млн доларів на мурали з обличчям убитої українки Ірини Заруцької
Свiт 10.09.2025 22:22:47
Маск виділить 1 млн доларів на мурали з обличчям убитої українки Ірини Заруцької
Читати
Посадовця НАБУ викрили на кримінальному правопорушенні: що відомо
Надзвичайні події 10.09.2025 22:03:42
Посадовця НАБУ викрили на кримінальному правопорушенні: що відомо
Читати
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: гроші з прибутків від заморожених активів ЦБР
Економіка 10.09.2025 21:44:20
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: гроші з прибутків від заморожених активів ЦБР
Читати

Популярнi статтi