Держзрада: російський агент наводив ракети на енергооб’єкти

Служба безпеки України викрила російського коригувальника, який передавав окупантам координати енергетичних об’єктів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Зловмисником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який через Telegram шукав контакти російських спецслужб. Його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.

За даними СБУ, зрадник збирав інформацію про розташування української ППО та мобільних вогневих груп. Він планував допомогти ворогу «обійти» системи ППО під час атак на енергооб’єкти, у тому числі в Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині.

Для цього зрадник об’їжджав місцевість рейсовими автобусами, фіксував радіолокаційні станції, ЗРК та маршрути бойових чергувань мобільних груп, а зібрану інформацію надсилав куратору у вигляді фото з координатами на Google-картах.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон з агентурною інформацією та контактами куратора. На даний момент фігурант під вартою без права внесення застави. Йому світить довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, 18-річний студент готував удари РФ по центральних областях.