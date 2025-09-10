Допомога пораненим дітям в Україні та Газі: Фонд принца Гаррі пожертвує 500 тис. доларів

Фонд британського принца Гаррі Archewell Foundation пожертвує 500 тисяч доларів на проєкти, у тому числі Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ), для допомоги розробки протезів та надання іншої допомоги дітям із Гази та України, повідомляє Reuters.

Заява про виділення коштів з’явилась на третій день візиту принца до Великої Британії, де він відвідав Центр дослідження травм (CIS), що входить до складу Імперського коледжу Лондона, щоб більше дізнатися про його роботу, особливо про діяльність, спрямовану на дослідження травм, отриманих дітьми під час стихійних лих.

Три гранти, оголошені фондом принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, включають 200 тисяч доларів США для ВООЗ на підтримку медичної евакуації з Гази до Йорданії та 150 тисяч доларів США для благодійної організації Save the Children на надання гуманітарної допомоги в Газі.

Третій грант у розмірі 150 тис. доларів США був наданий Центру досліджень вибухових травм, що входить до складу CIS, для сприяння його зусиллям із розробки протезів, які можуть допомогти травмованим дітям, а особливо тим, хто постраждав у результаті конфліктів в Україні та Газі.

«Жодна організація не може розв'язати цю проблему самостійно. Зараз у Газі найвища у світі та в історії кількість дітей з ампутованими кінцівками. Щоб діти вижили та змогли одужати після вибухових травм, необхідна співпраця урядових, наукових, медичних, гуманітарних та правозахисних організацій», – заявив принц Гаррі.

Дані CIS свідчать, що діти у сім разів частіше помирають від вибухових травм, ніж дорослі.