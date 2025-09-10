Temu продає токсичні свинцеві вироби, і товари, що є результатом рабської праці, - Twenty One Pilots

Гурт Twenty One Pilots подає в суд на маркетплейс Temu з тоталітарного Китаю за підробку товарів колективу. Музиканти назвали компанію "справжнім болотом товарів, які порушують авторські права".

Про це розповідає Billboard.

У позові йдеться, що компанія Temu "свідомо та регулярно" продавала й рекламувала підробки Twenty One Pilots. Там зазначено, що ці товари (постери, футболки, кухлі та шкарпетки) були дуже схожі або майже ідентичні до оригінальної продукції з офіційного сайту гурту.

"Temu вважається однією з найбільш неетичних компаній, що працюють на сучасному світовому ринку. Замість того щоб контролювати свої товари, щоб захистити їх від порушення прав, компанія вирішила отримувати прибуток від продажу таких товарів, нехтуючи правами артистів і брендів", — написали адвокати гурту в скарзі,

Окрім того, у позові стверджується, що компанія продавала токсичні свинцеві вироби, а також товари, що є результатом примусової праці у трудових таборах, що приносить вигоду Комуністичній партії Китаю.

Також зазначено, що на Temu продаються товари, пов'язані з "гомофобією, підбурюванням до насильства та насильницькою діяльністю злочинних угруповань" — наприклад, футболки з написами "Я жорстокий гомофоб" та мерч угрупування MS-13.

"Вищезазначені два приклади є типовими для продуктів, які Temu продає на ринку, і відображають лише верхівку айсберга", — йдеться в позові Twenty One Pilots.

Наразі невідомо, яку суму відшкодування вимагають музиканти.

Temu

Це китайський маркетплейс, тобто сайт, де можна купувати онлайн. Він з'явився у вересні 2022 року, подібний до тих-таки китайських платформ AliExpress або Shein.

Temu належить компанії електронної комерції Pinduoduo (PDD Holdings). Її засновник Колін Хуанг раніше працював на керівних посадах в Google та Microsoft. З 2021-го він не керує Pinduoduo, але має 25 % акцій компанії. Загалом він у трійці найбагатших у Китаї людей.

Temu вийшов на ринок у США у 2022-му, у Європі — у квітні 2023-го. Уже в червні того року місячний оборот сайту сягнув 1 млрд доларів. За даними аналітичної платформи Semrush, Temu щомісяця взаємодіє з 224 мільйонами людей по всьому світу.

Twenty One Pilots

Гурт у 2009 році створили вокаліст Тайлер Джозеф, а також Нік Томас та Кріс Салі (обидва залишили гурт у 2011 році). Після цього приєднався ударник Джош Дан. Гурт виконує музику, міксуючи різні жанри: від альтернативного хіп-хопу до попроку, від електроніки до фанку та інших напрямів.

На 59-й церемонії "Ґреммі" Twenty One Pilots здобули нагороду у номінації "Найкраще попвиконання дуетом або гуртом".

Світового визнання гурт досяг у 2015 році, представивши свій четвертий студійний альбом Blurryface, який став першим альбомом в історії, кожна пісня з якого отримала як мінімум "золоту" сертифікацію від RIAA.

Найвідоміші пісні гурту: сингли Stressed Out, Ride та Heathens.

Гурт неодноразово висловлював підтримку Україні. У 2022 році вони скасували концерти в Росії, а також публічно підтримали українців. А у кліпі на пісню Overcompensate барабанщик Джош Дан з'явився з українським написом "факелоносець" на своєму одязі.