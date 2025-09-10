У Міноборони РФ готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі на тему дронів

У Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.

Про це ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Окупанти заявили, що били високоточною зброєю великої дальности та ударними безпілотниками по певних підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів.

«Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражені. Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км. З усім тим, ми готові на цю тему провести консультації з Міністерством оборони Польщі», — ідеться в заяві.

У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Це вперше, коли дрони залетіли саме з території Білорусі.

На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.

Як повідомляв ForUA, польські ЗМІ інформують, що один із російських безпілотників пролетів понад 300 км углиб країни. Це зафіксовано як рекордне вторгнення.

Осінт-аналітик Якуб Вольський вважає, що маршрут дронів через Польщу був прокладений навмисно за наказом Владіміра Путіна. Мета — перевірити боєздатність польських сил та механізм ухвалення рішень.

За словами експерта, безпілотники прямували у бік великих міст, а рішення про їх збиття стало демонстрацією політичної відповіді Москви на закриття польського кордону з Білоруссю та активізацію навчань «ЗАПАД».