Служба зайнятості назвала топ-10 найбільш затребуваних професій в Україні

Український ринок праці демонструє позитивну динаміку. За даними Державної служби зайнятості, на одного шукача роботи в середньому припадає дві вакансії. Станом на початок серпня на Єдиному порталі вакансій було розміщено 241 тис. пропозицій роботи, тоді як шукали роботу через Службу зайнятості 132 тис. осіб.

Зростання кількості вакансій пов'язане із сезонними змінами на ринку, але також свідчить про загальне пожвавлення економіки.

Найбільш затребувані професії

За інформацією Служби зайнятості, найбільший попит на ринку праці мають такі фахівці:

Продавець: Постійно високий попит у роздрібній торгівлі та сфері послуг. Водій: Дефіцит чоловіків через мобілізацію призвів до значного зростання попиту на водіїв усіх категорій. Кухар: Сфера громадського харчування активно розвивається, потребуючи кваліфікованих спеціалістів. Інженер: Затребувані в різних галузях промисловості та будівництва. Бухгалтер: Необхідні для ведення фінансової документації у всіх секторах економіки. Лікар: Система охорони здоров'я постійно потребує медичних працівників. Фахівець (загальна категорія): Це може бути як IТ-фахівець, так і спеціаліст у будь-якій іншій галузі. Адміністратор: Затребувані в офісах, готелях, медичних центрах та інших установах. Слюсар: Важливі для роботи промислових підприємств і комунальних служб. Електромонтер: Попит на цих спеціалістів зростає через потреби в енергетиці та відновленні інфраструктури.

Регіональний дисбаланс

Попри загальний позитивний тренд, на ринку праці спостерігається значний регіональний дисбаланс:

Київ: Найкраща ситуація, тут на одного шукача роботи припадає 24 вакансії .

Львівська область: 4 вакансії на одного шукача.

Київська область: 3 вакансії на одного шукача.

Водночас у Миколаївській області кількість шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій.

Причини дефіциту робочої сили

За словами директора Департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Романа Коновала, основними причинами дефіциту є:

Військові дії та мобілізація: Зменшення кількості чоловіків призводить до браку кадрів у «чоловічих» професіях.

Структурне безробіття: Шукачі роботи часто не мають необхідних навичок для заповнення найбільш затребуваних вакансій.

Внутрішня та зовнішня міграція: Відтік населення впливає на доступність кадрів у різних регіонах.

Незважаючи на ці виклики, експерти прогнозують, що з часом диспропорції на ринку праці будуть поступово послаблюватися.

