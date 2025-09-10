Сирський: Втрати росіян з початку року сягають майже 300 тисяч осіб

Бойові втрати російських військ з початку 2025 року становлять 299 210 осіб. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у "Фейсбуці" та оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

"Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч - 299 210 осіб", - зазначив Сирський.

Водночас він подякував українським воїнам, захисникам і захисницям за професіоналізм.

"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант - це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України", - додав Сирський.

Як повідомляв ForUA, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 090 010 осіб, зокрема 950 осіб - за минулу добу.