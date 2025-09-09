Перші пускові установки від двох німецьких систем Patriot вже передано Україні, половину грошей на них дала Норвегія

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про поставку Україні перших пускових установок до ЗРК "Patriot".

"Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

Очільник відомства подякував Норвегії за те, що вони погодилися взяти на себе половину витрат на ці дві системи Patriot для України.

Окремо Пісторіус наголосив, що Росія досі не виявляє серйозних намірів припинити війну проти України.

"Навпаки. Попри заклик президента Трампа долучитися до прямих мирних переговорів, Росія продовжує, навіть інтенсифікує, свої повітряні удари по українських містах…Путін виграє час, який йому необхідний, оскільки його сухопутні війська майже не можуть просунутися вперед через потужну оборону України". - завив він.

Міністр оборони закликав союзників продовжувати та посилювати зусилля з підтримки України, перш за все, ще більше зміцнюючи її протиповітряну оборону.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ( "Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

1 серпня Міноборони Німеччини повідомило, що на першому етапі надасть Україні додаткові пускові установки Patriot у стислі терміни. Далі протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

З Міністерством оборони США домовлено, що Німеччина в обмін на це першою отримає новітні системи Patriot, вироблені в прискореному режимі. Фінансування здійснюватиме Німеччина.