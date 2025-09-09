У Гаазі буде визначено механізм компенсацій постраждалим від російської агресії

Заключний раунд переговорів, на яких буде визначено "подальшу долю компенсаційного механізму" для виплат постраждалим внаслідок російської агресії, розпочався в Гаазі (Нідерланди) у вівторок, 9 вересня, повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Сьогодні в Гаазі починається заключний раунд переговорів, на яких ми визначимо подальшу долю компенсаційного механізму для України. У них беруть участь представники 56 країн, а також Європейського Союзу та Ради Європи", - написала вона у фейсбуці у вівторок.

За її словами, "це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору — "ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім".

"Ми починаємо нашу роботу з пам’яттю про тисячі загиблих і мільйони постраждалих. І з вимогою, щоб сила права нарешті перемогла право сили", - написала Мудра.

Раніше повідомлялося, що компенсаційний механізм для України працюватиме на основі вже створеного Реєстру збитків від агресії РФ. Мудра також очікувала, що компенсаційна комісія, яка буде розглядати заявки постраждалих в рамках цього механізму, запрацює у 2026 році.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського. Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тис. заяв у різних категоріях.