На Закарпатті депутата облради викрили на незаконному збуті дуба на мільйон гривень

Прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради, який, за версією слідства, організував схему незаконного продажу цінної деревини. Йдеться про збитки державі на суму понад 1 мільйон гривень.

Деталі злочинної схеми

Слідство встановило, що депутат, який очолює профільну комісію облради, що мала б контролювати лісову сферу, замість цього діяв у змові з керівником Берегівського надлісництва ДП «Ліси України». Разом вони налагодили схему нелегального збуту дуба вищих сортів.

Щоб приховати злочин, в офіційних документах цінну деревину оформлювали як звичайні дрова. Її продавали підприємству на Рівненщині, яке не мало необхідних дозволів на купівлю такої продукції.

За даними правоохоронців, саме депутат особисто вів переговори з кінцевим покупцем. Частину коштів — близько 400 тисяч гривень — було переказано на банківський рахунок його дружини.

Розслідування триває

Справа є частиною більш масштабного розслідування, розпочатого ще в червні 2025 року, коли правоохоронці викрили керівника Берегівського надлісництва. Тепер зібрано достатньо доказів, щоб підозру оголосили й депутату.

Депутату інкримінують перевезення та збут незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.