Екологія

На кордоні зупинено масштабну схему незаконного вивезення лісу

Екологічна прокуратура припинила одну з найбільших спроб нелегального експорту якісної деревини, яку намагалися переправити до Румунії. Партію соснового кругляку замаскували під дешеві дрова.

На українсько-румунському кордоні було викрито та зупинено масштабну спробу незаконного вивезення лісу. Зловмисники намагалися експортувати значну партію якісного соснового кругляку, замаскувавши його під звичайні дрова. Це було зроблено в обхід чинної заборони на експорт ділової деревини.

Сюжет про цю схему та її викриття був показаний в ефірі телеканалу «Інтер». Журналісти детально продемонстрували, як саме була організована ця нелегальна операція, а також показали роботу екологічної прокуратури, спрямовану на протидію подібним злочинам.

Про ключові аспекти схеми, механізми її виявлення та заходи реагування з боку правоохоронних органів розповів керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Борис Індиченко. Завдяки злагодженій роботі прокуратури та прикордонних служб, незаконній спробі експорту було запобігано.

