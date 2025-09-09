Масове вбивство в Яровій: Російська авіабомба забрала життя більше 20 людей під час видачі пенсій

Президент України Володимир Зеленський назвав «відверто звірячим» російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, що, за попередніми даними, забрав життя понад 20 цивільних осіб. Атака була здійснена в момент, коли місцевим жителям видавали пенсії.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — написав Зеленський.

Президент наголосив, що подібні акти агресії не повинні залишатися безкарними, і закликав світову спільноту до рішучих дій.

«Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», — зазначив Зеленський.

Цей удар став черговим доказом військових злочинів Росії проти мирного населення України, що тривають з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, що українська ППО на межі колапсу: боєприпаси закінчуються швидше, ніж надходять.