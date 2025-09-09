"Революція зумерів" у Непалі: масові протести та евакуація уряду

Влада Непалу скасувала заборону на соціальні мережі, але цей крок не зміг запобігти масштабним протестам, що призвели до відставки уряду. Масові заворушення, які ЗМІ вже охрестили "революцією зумерів", спалахнули після того, як влада країни на початку вересня заблокувала доступ до популярних платформ, зокрема Facebook, Instagram, WhatsApp та YouTube.

Заборона соцмереж спровокувала миттєву реакцію: тисячі молодих людей вийшли на вулиці Катманду. Протести швидко переросли в зіткнення з силовиками. За офіційними даними, внаслідок сутичок загинуло щонайменше 19 осіб. Натовп протестувальників увірвався до урядового комплексу, а резиденції прем'єр-міністра та президента країни були підпалені.

В умовах хаосу та ескалації ситуації армія Непалу почала евакуювати міністрів на гелікоптерах. Міжнародний аеропорт у Катманду був закритий, щоб запобігти подальшому розгортанню подій.

Під тиском громадськості та повної втрати контролю над ситуацією прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі подав у відставку. Разом із ним заявили про відставку й інші члени уряду. Влада Непалу запровадила безстрокову комендантську годину в Катманду, намагаючись стабілізувати ситуацію.

Ситуація в країні залишається напруженою.

Нагадаймо, вчора стало відомо про заборону соцмереж у Непалі, які викликали масові протести: 19 людей загинуло.