«Одностороннє роззброєння»: США залишають Європу у боротьбі з дезінформацією

США припиняють співпрацю з країнами Європи у боротьбі з дезінформацією, що походить від Росії, Китаю та Ірану. Минулого тижня європейські уряди отримали офіційне повідомлення від Державного департаменту про розрив меморандумів про взаєморозуміння, підписаних у 2024 році за адміністрації Джо Байдена. Ці документи мали на меті координувати підходи до виявлення та протидії дезінформаційним кампаніям іноземних урядів, спрямованих на дестабілізацію повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

Меморандуми були частиною роботи Глобального центру взаємодії (GEC), який займався виявленням та спростуванням дезінформації за кордоном, а також протидією терористичній пропаганді та насильницькому екстремізму. Дипломат і журналіст Джеймс Рубін назвав рішення США «одностороннім актом роззброєння» в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Довідка: GEC було створено у 2011 році і спочатку зосереджувалося на боротьбі з терористичною пропагандою, пізніше розширивши свою діяльність на міжнародні кампанії проти дезінформації. Адміністрація Дональда Трампа раніше закривала низку урядових агентств, у тому числі GEC.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп погрожує наслідками Єврокомісії, яка оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

боротьба з дезінформацієюрозрив меморандумаГлобальний центр взаємодіїGECтерористична пропаганда
