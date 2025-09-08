Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час телефонної розмови обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України і посилення санкцій проти Росії. Про це Єрмак повідомив у Телеграмі.

"Провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо", - зазначив Єрмак.

Він поінформував Рубіо про постійні удари росіян, які атакують українські міста, житлові будинки дронами та ракетами.

"Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою Іскандер", - підкреслив Єрмак.

За його словами, обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.

"Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти", - наголосив Єрмак.

Він подякував за лідерство президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

Також Єрмак висловив вдячність Рубіо, який, за його словами, багато робить для досягнення справедливого миру.